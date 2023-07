25 Luglio 2023

L’Italia potrebbe trasferire una parte dei fondi inutilizzati del Pnrr al piano REPowerEU e così accelerare gli investimenti delle grandi utility e società energetiche partecipate dallo Stato, come Enel, Eni, Terna, Snam. Autore: DBRS Morningstar Data pubblicazione: luglio 2023 Pagine: 5 Il seguente documento è collegato all’articolo: Pnrr, in Italia più fondi per la transizione […]

