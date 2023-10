18 Ottobre 2023

Manifestazione di interesse della Regione Emilia Romagna per aderire alla Comunità energetica rinnovabile, da attivare nel 2024, presso la Fiera Distric di Bologna. L’invito è rivolto a soggetti, pubblici e privati, presenti in quel contesto territoriale. Per poter far parte della CER è indispensabile avere un contatore di energia elettrica – POD (punto di fornitura) localizzato […]

