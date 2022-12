7 Dicembre 2022

Bando di gara n. 8819632 per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata su un guasto, migliorativa e in emergenza per tutte le componenti meccaniche del ciclo termico dell’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC) e delle componenti meccaniche dell’impianto di compostaggio di Annone Brianza (LC). Importo: 282.450 € Scadenza: 5/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno […]

Potrebbe interessarti anche: