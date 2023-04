12 Aprile 2023

Integration of Energy Simulations and Life Cycle Assessment in Building Refurbishment: An Affordability Comparison of Thermal Insulation Materials through a New Sustainability Index Si chiama Indice di Sostenibilità Economica e Ambientale (Isea): è il nuovo indicatore messo a punto da Enea per calcolare l’impatto energetico, economico e ambientale dei diversi materiali isolanti utilizzati nel cappotto […]

