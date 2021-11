8 Novembre 2021

Lo studio classifica le 30 principali compagnie assicurative a livello mondiale valutando le loro policy in tema di sottoscrizione e investimenti in combustibili fossili. Autore: Insure Our Future Data pubblicazione: novembre 2021 Pagine: 30 Il documento è collegato all’articolo: Assicurazioni e clima, fuga dal carbone ma ancora troppi investimenti nell’oil & gas Scarica pdf

