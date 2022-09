29 Settembre 2022

Installazioni elettromeccaniche e strutture per Leonardo Global Solutions presso l’aeroporto di Zurigo. Ente appaltante: Leonardo Global Solutions S.p.A. Importo: 10.000.000 € Scadenza: 14/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: