24 Maggio 2021

Manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (rfi n. 4967 tender 205920) per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di installazione di sistemi di stoccaggio per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e ottimizzazione dell’autoconsumo energetico negli edifici comunali di San Nicolò d’Arcidano e Uras (OR). Importo: 133.550 […]

