11 Marzo 2021

Manifestazione d’interesse relativa alla concessione di area di circa 25 mq, nel parcheggio antistante la sede municipale, per l’installazione di un punto di ricarica per autoveicoli elettrici. Comune di Soraga (TN). Importo: n.d. Scadenza: 23/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

