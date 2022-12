28 Dicembre 2022

Acquisizione di manifestazione di interesse per la fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici plug&play da 350W e mini fotovoltaico da 800W, con trasferimento all’operatore dei benefici fiscali. I pannelli saranno distribuiti ai residenti nel comune di Montecorvino Pugliano (SA) con successiva procedura. Importo: n.d. Scadenza: 20/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

Potrebbe interessarti anche: