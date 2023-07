25 Luglio 2023

Avviso pubblico volto alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, da ubicare su suolo pubblico comunale di Torrita Tiberina (RM). Importo: n.d. Scadenza: 4/8/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

