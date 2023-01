10 Gennaio 2023

Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’appalto dei lavori di installazione di gruppi elettrogeni a servizio dei dipartimenti ARPAS di Cagliari, Sassari e Sulcis. Ente appaltante: Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). Importo: 236.017 € Scadenza: 18/1/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

