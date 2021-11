15 Novembre 2021

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la concessione del diritto di superficie finalizzato all’installazione e gestione di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, presso i parcheggi pubblici degli impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana, Comune di Badia Polesine (RO). La concessione dell’area pubblica suddetta avrà durata di anni 20. Importo: […]

