21 Settembre 2023

Manifestazione di interesse diretta alla concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici in aree di sosta pubbliche o a uso pubblico sito sul territorio del comune di Caravaggio (BG). Importo: n.d. Scadenza: 23/10/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

Potrebbe interessarti anche: