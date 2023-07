6 Luglio 2023

Bando di gara per la valorizzazione, mediante finanza di progetto, di sedimi militari da affidare in concessione per la installazione di impianti fotovoltaici a Roma. Ente appaltante: Difesa Servizi S.p.A. Importo: 1.704.540 € Scadenza: 2/10/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: