24 Luglio 2023

Avviso di ricevimento di istanza da parte di un operatore economico riguardante la realizzazione nell’area comunale di Via Celeste Caselli, di una stazione di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza (hpc) e della relativa cabina di consegna e cabina di trasformazione (PR). Importo: n.d. Scadenza: 4/8/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

