20 Giugno 2023

Nel report, Irena identifica 100 innovazioni fondamentali per la mobilità elettrica intelligente, i settori del riscaldamento e del raffreddamento, la produzione di idrogeno verde per i settori hard to abate. Autore: Irena Data pubblicazione: giugno 2023 Pagine: 212 Il documento è collegato all’articolo: Secondo Irena dobbiamo elettrificare almeno il 51% dei consumi Scarica il pdf

Potrebbe interessarti anche: