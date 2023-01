31 Gennaio 2023

Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per la individuazione di operatori interessati alla installazione su suolo demaniale marittimo di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica. Comune di Napoli. Ente appaltante: ADSP Mar Tirreno Centrale. Importo: n.d. Scadenza: 23/2/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

