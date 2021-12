9 Dicembre 2021

Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico e selezione per l’assegnazione delle aree in concessione. Suddivisa in 3 lotti. Comune di Sacile (PN). Importo: n.d. Scadenza: 17/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

