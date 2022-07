26 Luglio 2022

Avviso pubblico per l’individuazione di operatori qualificati per la realizzazione e successiva gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina. Ente appaltante: Unione della Romagna Faentina. Importo: n.d. Scadenza: 30/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

