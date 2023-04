7 Aprile 2023

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti interessati alla realizzazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici, sul territorio comunale. Comune di Santo Stefano del Sole (AV). Importo: n.d. Scadenza: 19/4/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: