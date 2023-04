21 Aprile 2023

Concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per l’installazione di 4 impianti fotovoltaici al servizio delle medesime infrastrutture di ricarica. Suddivisa in 4 lotti. Ente appaltante: Provincia di Lodi. Importo: n.d. Scadenza: 17/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

