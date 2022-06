23 Giugno 2022

Avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di un operatore economico per l’installazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica. La durata della concessione è fissata in anni 6. Comune di Tagliacozzo (AQ). Importo: n.d. Scadenza: 18/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: