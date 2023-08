4 Agosto 2023

Firenze Parcheggi S.p.A. intende autorizzare un Operatore del Mercato a installare e gestire il servizio di ricarica delle auto elettriche in sosta per 6 stalli in ognuno dei due parcheggi Careggi e Meyer Pieraccini, di cui è rispettivamente affittuaria di azienda sino al 2074 e titolare di diritto di superficie sino al 2072. Ente appaltante: Firenze parcheggi S.p.A. Importo: […]

Potrebbe interessarti anche: