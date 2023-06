7 Giugno 2023

Avviso per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica veloce tipologia HPC (high power charger – ricarica ad alta potenza) nel territorio comunale di Venezia. Importo: n.d. Scadenza: 25/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

