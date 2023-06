1 Giugno 2023

Avviso pubblico per l’installazione su suolo pubblico di infrastrutture di ricarica a uso pubblico per veicoli elettrici o ibridi plug-in. Comune di Piacenza. Importo: n.d. Scadenza: 15/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

