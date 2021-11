2 Novembre 2021

Installazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici su area pubblica da assegnarsi in concessione nel territorio del comune di Gravellona Lomellina (PV). Importo: n.d. Scadenza: 18/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

