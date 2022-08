4 Agosto 2022

Avviso pubblico per l'individuazione di un operatore economico interessato all'installazione, gestione e manutenzione di n. 1 infrastruttura di ricarica ultraveloce hpc (high power charging) per veicoli elettrici nel territorio del comune di Pesaro (PU). Importo: n.d. Scadenza: 2/9/2022

