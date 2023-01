11 Gennaio 2023

La Regione Campania assegna contributi alle imprese ricadenti nei comuni delle aree interne: Area Interna Vallo di Diano, Area Cilento Interno, Area Titerno Tammaro. Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli per gli impianti di produzione dell’energia rinnovabile e per il risparmio energetico aziendale. Ente appaltante: Regione Campania. Importo: 3.783.430 € Scadenza: 20/1/2023 Bando (pdf) Per […]

