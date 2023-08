3 Agosto 2023

La Regione Siciliana assegna incentivi per realizzare un progetto pilota di comunità energetica rinnovabile. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali saranno realizzati in via sperimentale nel quartiere Nesima di Catania. Ente appaltante: Regione Siciliana. Importo: 650.000 € Scadenza: 30/3/2023 L.r. Sicilia 27 […]

