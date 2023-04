27 Aprile 2023

Il bando “Pacchetto Giovani” della Regione Molise, nella Sottomisura 4.1, “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” prevede contributi per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico aziendale. Ente appaltante: Regione Molise. Importo sottomisura: 4.000.000 € Scadenza: 14/7/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Molise Bandi del giorno Archivio Bandi

