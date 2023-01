31 Gennaio 2023

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assegna un premio ai giovani per il primo insediamento. In fase di valutazione, un punteggio specifico è assegnato se il piano aziendale prevede la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili in azienda. Ente appaltante: Regione Friuli Venezia Giulia. Importo: 1.000.000 € Scadenza: 31/3/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Friuli Venezia […]

