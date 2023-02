6 Febbraio 2023

L’avviso della Regione Calabria rivolto alle imprese per realizzare elettrolizzatori per la produzione di idrogeno sostenibile nelle aree industriali dismesse. Importo: 24.500.000 € Scadenza: 10/2/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Calabria Bandi del giorno Archivio Bandi

