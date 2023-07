12 Luglio 2023

Affidamento dell’intervento di realizzazione di un impianto pubblico per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il Comune di Tufino (NA). Durata 60 giorni. Ente appaltante: C.U.C. Area Nolana c/o Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. Importo: 332.354 € Scadenza: 26/7/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus […]

