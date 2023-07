14 Luglio 2023

Procedura ristretta telematica per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l’alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei porti di Cagliari – Porto storico e Porto Canale, Olbia […]

