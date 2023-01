17 Gennaio 2023

Affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dell’autoparco del centro regionale di protezione civile sito in Foligno (PG). Ente appaltante: Regione Umbria. Importo: 328.328 € Scadenza: 31/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

