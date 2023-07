14 Luglio 2023

Realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso scuola elementare P. Borsellino nel comune di Triuggio (MB) per efficientamento energetico finanziato da Unione Europea – Next generation EU. Importo: 63.500 € Scadenza: 27/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

