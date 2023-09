12 Settembre 2023

Affidamento della concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell’impianto fotovoltaico integrato nella pista ciclopedonale del porto commerciale di Molfetta (BA). Importo: 2.415.156 € Scadenza: 7/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

