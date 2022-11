15 Novembre 2022

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico del P.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ente appaltante: ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII. Importo: 911.872 € Scadenza: 13/12/2022 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

