10 Agosto 2022

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse con formulazione di preventivo di spesa, per affidamento diretto della realizzazione di una pensilina a copertura dei posti auto, e installazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici, presso la sede dell’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 sita in Arezzo, Via P. Gobetti […]

