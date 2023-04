28 Aprile 2023

Manifestazione d’interesse per i lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico nelle aree di pertinenza delle gallerie situate sulla S.S. 106 VAR/A e sulla S.S. 280, nei Comuni di Catanzaro e Marcellinara (CZ). Ente appaltante: Anas S.p.a. Importo: 689.901 € Scadenza: 8/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

