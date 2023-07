31 Luglio 2023

Avviso di indagine di mercato per ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa all’appalto per la realizzazione di un edificio scolastico a uso dell’istituto comprensivo Montini di Castelnuovo del Garda (VR): lotto 11 impianti di produzione energia elettrica (fotovoltaico). Importo: 200.000 € Scadenza: 9/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

