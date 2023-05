9 Maggio 2023

Lettera d'invito per l'affidamento diretto, senza confronto concorrenziale, del servizio di architettura e ingegneria relativo alle attività tecniche per la connessione dell'impianto fotovoltaico ubicato nel complesso polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo. Ente appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Importo: 14.000 € Scadenza: 15/5/2023 Bando (zip)

