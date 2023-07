18 Luglio 2023

Indagine di mercato esplorativa volta all’individuazione di operatori economici qualificati per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la centrale acquedotto di Rive d’Arcano – Giavons (UD). Ente appaltante: CAFC S.p.A. Importo: 842.550 € Scadenza: 31/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: