9 Dicembre 2022

Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Durata in giorni: 280. Ente appaltante: Invitalia. Importo: 1.572.001 € Scadenza: 19/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

