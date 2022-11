11 Novembre 2022

Avviso per l’esecuzione di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con potenza di 1.300 kW per la produzione di energia elettrica per il fabbisogno di utenze civili e industriali, nonché per la stazione di ricarica parco autobus elettrici, stimato in circa 3200 kWh giorno. Comune di Cosenza. Ente appaltante: AMACO S.p.A. Importo: 230.680 € Scadenza: […]

Potrebbe interessarti anche: