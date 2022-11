17 Novembre 2022

Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura del comparto 6 del parcheggio P3. nel Comune di Grassobbio (BG). Ente appaltante: SACBO SpA. Importo: 6.022.378 € Scadenza: 12/12/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

