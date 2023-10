20 Ottobre 2023

Avviso pubblico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico condominiale e per la costituzione di un gruppo di autoconsumo collettivo (ACC) per l’immobile di edilizia residenziale pubblica (50 appartamenti) sito in via Galileo Galilei n.3 a Treviglio (BG). Importo: 4.499 € Scadenza: 31/10/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

