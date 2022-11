22 Novembre 2022

Avviso pubblico di manifestazione di interesse “Fondo complementare al PNRR per le aree sisma del centro Italia 2009-2016” progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico: produzione energia da fonti rinnovabili anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia. Comune di Valle Castellana (TE). Importo: 19.670 € Scadenza: 28/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

Potrebbe interessarti anche: