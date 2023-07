13 Luglio 2023

Lavori di riqualificazione energetica relativi all'installazione di un impianto fotovoltaico presso il Centro di Formazione Professionale di Tione di Trento (TN), sito in via Durone n. 57. Ente appaltante: Provincia autonoma di Trento. Importo: n.d. Scadenza: 1/8/2023

