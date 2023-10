23 Ottobre 2023

Avviso di concessione demaniale marittima per la durata di anni 30 per la realizzazione di un impianto eolico offshore di potenza nominale di 570 MW (costituito da 38 aerogeneratori eolici installati su torri tubolari in acciaio e le relative fondazioni flottanti) allocato nel Canale di Sicilia. Ente appaltante: Capitaneria di Porto di Pozzallo. Importo: n.d. […]

